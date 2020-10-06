Злоупотребления при ремонте проспекта Кирова в Саратове: подробности

Прокуратура Саратова сообщает подробности уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при благоустройстве проспекта Кирова.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, речь идет об участке перед магазином «Детский мир».

В сентябре 2019 года подрядчик заменил плитку перед магазином. Участок находится в частной собственности, а работы были выполнены за счет средств бюджета.

При этом установлено, что подрядчик уведомил заказчика — комитет по дорожному хозяйству, транспорту и благоустройству, но участок все равно был включен в проектно-сметную документацию.

Общая сумма контракта по благоустройству мест общего пользования на проспекте Кирова составила 228 млн рублей, а работы перед «Детским миром» обошлись бюджету в 6 млн рублей.

- Таким образом, произошло неправомерное расходование бюджетных средств, что повлекло невозможность финансирования мероприятий по благоустройству иных общественных территорий, находящихся в ненадлежащем состоянии и требующих ремонта, — отметили в прокуратуре.

Расследование уголовное дела надзорное ведомство взяло на контроль.

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