Три человека умерли от коронавируса за сутки в Саратовской области

В Саратовской области от коронавируса скончались за сутки сразу три человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, это двое мужчин и женщина.

Известно, что 72-летний мужчина неделю лечился дома. Когда его госпитализировали, он был в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией. На ИВЛ гражданин провел двое суток.

Еще один мужчина, 75 лет, госпитализирован сразу после обращения за медицинской помощью. У нет также диагностировано тяжелое поражение легких, его отправили в реанимацию, на ИВЛ он лежал трое суток.

57-летняя женщина скончалась после лечения в стационаре 40 дней. Четверо суток она провела на ИВЛ. Течение заболевания осложнялось варикозным расширением вен, артериальной гипертензией. Кроме того, у женщины начался сепсис и отек мозга.

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