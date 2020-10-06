Фермер из Саратовской области подарил новый реанимобиль врачам районной больницы

Фермер из Духовницкого района Саратовской области Магомедрасул Рашидов подарил новый реанимобиль райбольнице.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, мужчина передал ключи от автомобиля «Луидор» скорой помощи класса B.

И. о. главного врача Духовницкой РБ Елена Тереньтьева отметила, что автопарк сильно изношен, а новая машина — большое подспорье.

Рашидова за помощь медикам и активную гражданскую позицию поблагодарил и министр здравоохранения области Олег Костин. Он также напомнил, что Минздрав будет продолжать делать все, чтобы обеспечить больницы всем необходимым.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.