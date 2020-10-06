В Саратове мошенники мужчину обманули при покупке билетов на поезд

В Саратове зарегистрированы очередные случаи мошенничества.

- Жертвой стала 49-летняя жительница Заводского района. Она разместила в интернете объявление о продаже шубы за 10 тыс. рублей. В одном из мессенджеров ей предложил осуществить «безопасную» сделку потенциальный покупатель, отправил ссылку, перейдя по которой женщина заполнила данные банковской карты и лишилась 10,1 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в УМВД города.

Также аферисты заполучили деньги 48-летнего мужчины из Фрунзенского района. Он на одном из сайтов решил купить билеты на поезд, заполнил данные карты с CVC-кодом. С его счета списали 8 823 рубля, но билеты не предоставили. Оказалось, что сайт был дублером.

По обоим фактам возбудили уголовные дела.

Полиция просит не перечислять незнакомцам деньги и не заполнять данные карты на неизвестных сайтах.

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