Возбуждено уголовное дело о превышении полномочий при благоустройстве проспекта Кирова

Проспект Кирова в Саратове
Фото: Ольга Симонова
В Саратове следователи СУ СКР возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий при благоустройстве проспекта Кирова.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, дело возбуждено после проверки, проведенной прокуратурой области.
Следствие считает, что 24 августа 2019 года комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города заключил контракт с коммерческой фирмой. По данным «КП-Саратов», речь идет о строительной компании «Система». Подрядчик должен был благоустроить общественные территории проспекта Кирова.
Работы начались 15 сентября 2019 года на участке по улице Чапаева, между проспектом Кирова и улицей Дзержинского. При этом оказалось, что часть территории принадлежит частному лицу.
- Несмотря на наличие возможности внесения изменений в проектную документацию путем исключения из обустраиваемой площади земельного участка, принадлежащего юридическому лицу, должностными лицами указанного комитета было одобрено проведение благоустройства данной территории за счет средств бюджета, — сообщили в СУ СКР.
То есть частные земли были благоустроены за счет бюджета на сумму 6 187 374 рублей, выделенную из федеральных средств.
Расследование продолжается.
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