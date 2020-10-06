Возбуждено уголовное дело о превышении полномочий при благоустройстве проспекта Кирова

Проспект Кирова в Саратове Фото: Ольга Симонова

В Саратове следователи СУ СКР возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий при благоустройстве проспекта Кирова.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, дело возбуждено после проверки, проведенной прокуратурой области.

Следствие считает, что 24 августа 2019 года комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города заключил контракт с коммерческой фирмой. По данным «КП-Саратов», речь идет о строительной компании «Система». Подрядчик должен был благоустроить общественные территории проспекта Кирова.

Работы начались 15 сентября 2019 года на участке по улице Чапаева, между проспектом Кирова и улицей Дзержинского. При этом оказалось, что часть территории принадлежит частному лицу.

- Несмотря на наличие возможности внесения изменений в проектную документацию путем исключения из обустраиваемой площади земельного участка, принадлежащего юридическому лицу, должностными лицами указанного комитета было одобрено проведение благоустройства данной территории за счет средств бюджета, — сообщили в СУ СКР.

То есть частные земли были благоустроены за счет бюджета на сумму 6 187 374 рублей, выделенную из федеральных средств.

Расследование продолжается.

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