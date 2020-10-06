В Энгельсе иномарка протаранила заправку

Фото ГИБДД Энгельса

В Энгельсе вчера вечером, 5 октября, иномарка протаранила заправку.

- В 22:55 на проспекте Фридриха Энгельса 37-летний водитель Geely Emgrand врезался в колонку АЗС и отбойник, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Саратовской области.

В ДТП пострадали 38 и 39-летний пассажиры. Их госпитализировали.

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