В Энгельсе иномарка протаранила заправку

Фото ГИБДД Энгельса
В Энгельсе вчера вечером, 5 октября, иномарка протаранила заправку.
- В 22:55 на проспекте Фридриха Энгельса 37-летний водитель Geely Emgrand врезался в колонку АЗС и отбойник, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Саратовской области.
В ДТП пострадали 38 и 39-летний пассажиры. Их госпитализировали.
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