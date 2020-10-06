В Саратовской области за сутки выявили 139 случаев коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе, на 6 октября количество зараженных составило 16 279, выздоровевших — 10 988. За сутки вылечились 139.

Больше всего новых случаев выявили в Саратове — 52, немного отстает Балашовский район — 23, в Балаковском 16 новых заболевших, в Марксовском — шесть. Еще в 18 районах — по пять и менее зараженных за сутки.

Среди заболевших 85 контактных лиц, 54 — с неустановленным источником заражения.

При этом у 57 выявленных за сутки инфицированных коронавирус протекает с пневмонией, у 56 — с признаками ОРВИ, у 26 — бессимптомно.

За сутки зарегистрировали шесть случаев COVID-19 у детей до 14 лет, одного в возрасте 15–17 лет, также заболели 55 человек старше 60 лет.

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