Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил проверить ремонт дорог в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он поручил вице-губернатору Игорю Пивоварову создать рабочую группу, чтобы проверить объемы дорожных работ в городе в этом году.

- На дорожные работы в областном центре выделена беспрецедентная сумма — почти 3 млрд рублей. Это огромная ответственность, а главное — качественный результат: отремонтированные дороги, которые ждут жители города. Контроль требуется жесткий и принципиальный. Здесь не должно быть места аффилированности, не говоря уже о коррупции. С учетом последних кадровых решений в городской администрации данной теме нужно уделить самое пристальное внимание, — заявил Валерий Радаев.

Напомним, на минувшей неделе глава Саратова Михаил Исаев уволил руководителя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Сергея Кузнецова. Мэр отметил, что чиновник ранее длительное время возглавлял коммерческое предприятие в сфере дорожного строительства, поэтому «возникает мысль о возможном личном интересе».

В состав рабочей группы под руководством Пивоварова должны войти специалисты контрольно-аналитического управления, счетной палаты. Отчет о работе должен быть представлен в течение двух недель.

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