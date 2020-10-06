На площади перед ДК «Россия» появились часы

Часы на площади Ленина в Саратове Фото: Екатерина Семенова

На площади Ленина на 3-й Дачной в Саратове появился новый элемент благоустройства.

Как сообщили «КП-Саратов» читатели, теперь на площади перед ДК «Россия» есть не только лавочки, фонари и фонтан, но и часы.

Циферблат светится Фото: Екатерина Семенова

Циферблат с подсветкой появился совсем недавно. Также на столбе предусмотрены указатели направлений, но пока они пусты.

На столбе появятся указатели направлений Фото: Екатерина Семенова

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