В Саратове перекрывают улицу Московская

В Саратове сегодня, 6 октября, перекрывают улицу Московская.
- Движение транспорта будет ограничено на участке между Радищева и Соборной с 10:00 до 20:00, — сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс».
Такие меры пришлось принять для ремонта теплотрассы.
Также в это время не будут ходить троллейбусы №№1 и 5.
Энергетики извиняются перед горожанами и просят искать пути объезда.
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