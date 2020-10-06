В Саратове перекрывают улицу Московская

В Саратове сегодня, 6 октября, перекрывают улицу Московская.

- Движение транспорта будет ограничено на участке между Радищева и Соборной с 10:00 до 20:00, — сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс».

Такие меры пришлось принять для ремонта теплотрассы.

Также в это время не будут ходить троллейбусы №№1 и 5.

Энергетики извиняются перед горожанами и просят искать пути объезда.

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