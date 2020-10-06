В четверг жители двух десятков улиц в Саратове останутся без воды

В Волжском районе Саратова в четверг, 8 октября, ожидается масштабное отключение воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», запланирован профилактический ремонт сетей и подготовка их к эксплуатации осенью и зимой.
Воду отключат уже в пять утра и дадут ориентировочно в полночь.
Отключение коснется абонентов, проживающих на улицах: Валовая, Вознесенская, Комсомольская, Кузнечная, Лермонтова, Мичурина, Московская, Некрасова, Октябрьская, Рамаева, Северная, Соляная, Соборная, Тулупная, Челюскинцев, Чернышевского и ряде других.
В общей сложности без воды останутся 36 жилых домов, девять образовательных и одно медицинское учреждение.
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