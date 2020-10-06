В Саратове снова продают на «Авито» торговый центр

Скриншот объявления о продаже торгового центра "Ирис" на сайте "Авито"

В центре Саратова, на проспекте Кирова, собственник выставил на продажу торговый центр «Ирис».

Объявление об этом появилось на сайте «Авито». Его разместила управляющая компания «Р7 Групп».

Отмечается, что в здании шесть этажей, имеются лифт и эскалатор, оно оборудовано современными инженерными системами: вентиляции, кондиционирования и пожарной сигнализацией.

- Удачное расположение в центре города — центральная пешеходная улица в историческом центре Саратова. Отличная транспортная доступность. Стабильный большой поток посетителей. Посещаемость более 150 000 человек/месяц. Высокий пешеходный трафик (рядом располагается несколько вузов, офисные комплексы, Саратовский Государственный Цирк, парк «Липки», лучшие гостиницы Саратова, лучший кинотеатр города — «Пионер»). Рядом остановка общественного транспорта. Высокий автомобильный трафик, — говорится в описании объекта.

За торговый центр собственник желает получить 250 млн рублей.

Напомним, ранее в Саратове на «Авито» выставляли на продажу ТЦ «Триумф Молл» за 6 млрд рублей. Однако объявление было быстро снято.

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