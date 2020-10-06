Больше месяца ищут пропавшего без вести Артема Макарова из Ивантеевского района

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В селе Бартеневка Ивантеевского района Саратовской области пропал без вести 32-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», Артем Макаров числится пропавшим с 29 августа.

Приметы: рост 173 см, у мужчины худощавое телосложение, черные волосы и темно-серые глаза.

На момент пропажи был одет в темные брюки, черные кроссовки и черную кепку.

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