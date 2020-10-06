В столкновении «Гранты» и Toyota в Балакове пострадали три женщины

Пострадали три человека Фото: ГИБДД по Саратовской области

Поздно вечером 5 октября в Балакове Саратовской области автомобиль «Лада Гранта» столкнулся с Toyota Matrix.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла на улице Ленина в 23:20.

По предварительной версии, 35-летний летний водитель отечественного авто на перекрестке не уступил дорогу иномарке, которой управлял 65-летний мужчина.

В аварии пострадали три пассажирки «Гранты»: женщины в возрасте 35, 46 и 59 лет. Их госпитализировали, Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП.

Машины столкнулись на перекрестке Фото: ГИБДД по Саратовской области

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