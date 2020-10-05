На проспекте Кирова полиция и Росгвардия задержала трех человек

Мужчин задержали у бывшего кинотеатра "Пионер"
Фото: Ольга Симонова
На проспекте Кирова в Саратове несколько минут назад задержали группу мужчин.
Операция полиции и Росгвардии произошла на глазах корреспондента «КП-Саратов».
Трое мужчин, предположительно, были пьяны
Фото: Ольга Симонова
- Около бывшего кинотеатра «Пионер» правоохранители остановили и произвели административное задержание трех человек. На вид те были пьяны, возможно, также находились под действием наркотиков, при этом они пребывали в общественном месте, что не допускается по законодательству, — отметил корреспондент.
Полиция и Росгвардия произвели административное задержание
Фото: Ольга Симонова
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