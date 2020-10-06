Ночной дебошир из Энгельса сломал нос полицейскому и пустился в бега

Мужчина напал на полицейского и сбежал Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области задержан 19-летний местный житель.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, юношу подозревают в нападении на полицейского.

По версии следствия, в ночь на 22 августа жильцы дома по улице Менделеева вызвали полицию, чтобы утихомирить слишком шумную компанию. Прибыли два наряда правоохранителей, но у дебоширов это вызвало лишь агрессию. Один из них начал вести себя вызывающе, а приятели поддержали его, попытавшись не выдавать полицейским для составления протокола.

Правоохранители оттеснили хулигана от толпы защитников, но другой агрессивный юноша ударил полицейского по лицу, сломав ему нос.

После этого злоумышленник скрылся и был объявлен в розыск. Его удалось задержать и доставить к следователю. Сейчас юноше предъявлено обвинение, он находится под арестом.

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