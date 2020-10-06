В селе под Саратовом пенсионерка отбилась от насильника

В Красноармейском районе Саратовской области 47-летнего местного жителя заподозрили в покушении на изнасилование.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован.

Следствие считает, что днем 1 октября он пришел к 65-летней соседке, которая ранее присматривала за ним в периоды его запоя. Мужчина набросился на пожилую женщину и попытался изнасиловать. Пенсионерка оказала сопротивление и принялась кричать. Зов о помощи услышала прохожая, которая бросилась на помощь. В итоге насильник не смог завершить начатое.

Свою вину он полностью признал.

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