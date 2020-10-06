В квартире дома в Энгельсе найден труп с кровоподтеками на лице

Следователи начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

Днем 5 октября в квартире дома на проспекте Химиков в Энгельсе нашли труп человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, погибший — 58-летний мужчина.

Следователи и судмедэксперт осмотрели труп. На теле и лице обнаружены кровоподтеки.

Начата доследственная проверка, будет установлена причина смерти и принято процессуальное решение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.