Панков о Юбилейном: Проблемы уже построенных микрорайонов надо решать без промедления

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Депутат Государственной Думы Николай Панков встретился с жителями поселка Юбилейный. Встреча, где обсуждались вопросы развития социальной, коммунальной и дорожной инфраструктур поселка, состоялась по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина.

- Многие проблемы Юбилейного – общие с другими микрорайонами Саратова, где активно идет строительство. Застройщики получают прибыль от продажи квартир, но не думают, как люди будут жить в поселке, где не хватает школ, детских садов, лечебных учреждений. Володин поднял вопрос о том, что такое отношение надо менять, попросил подключиться прокуратуру. Застройка и благоустройство должны быть комплексными, со всей необходимой инфраструктурой. А проблемы уже построенных микрорайонов надо решать без промедления. На прошлой неделе были со спикером на улице Менякина, где по его инициативе строится дорога. Он поручил обсудить, какие у вас еще есть вопросы и пожелания, – отметил Панков.

Жители отметили, что поселок постепенно растет, а значит, увеличивается нагрузка на социально важные учреждения. В том числе, на поликлинику и на школы. Гимназию №7 посещают жители нескольких недавно построенных микрорайонов, она работает в две смены. Хотелось бы, чтобы профильные структуры региона, видя такую тенденцию, рассчитали потребность растущего поселка и спланировали строительство необходимых объектов.

- Это касается и дорог, и зеленых зон. В некоторые новые жилые массивы очень трудно проехать, и там практически нет деревьев. В поселке до сих пор не благоустроен парк. Что касается общественного транспорта, было бы правильно «усилить» дополнительными маршрутами направление на Солнечный, куда сейчас сложно уехать, и построить дублирующую дорогу. Нужна и отдельная пожарная часть, – высказал мнение председатель общественного совета поселка Антон Афонин.

Обсудили и вопросы уличного освещения, борьбы с незаконной рекламой. Жители рассказали о случаях, когда владельцы земельных участков перекрывают доступ в зоны общего пользования. Николая Панкова возмутили такие факты. Он предложил помощь жителям – обратиться в правоохранительные органы по подобным ситуациям.

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- Также обращусь по волнующим вас вопросам к администрации города, в профильные министерства области. Необходимо уточнить, какие у них есть наработки для решения этих проблем. Отдельно встретимся с городской администрацией по созданию транспортной развязки и обеспечению безопасности жителей. Отдельно – с прокуратурой по защите законных интересов людей. И так постепенно будем все вопросы «расшивать». Юбилейный – перспективный, развивающийся поселок, и жизнь здесь должна быть комфортной, – подчеркнул Николай Панков.

Жители микрорайона Цветочный рассказали о том, что им приходится возить детей в школу за свой счет – школьный автобус до Цветочного не ходит из-за плохих дорог и сложного рельефа местности. Николай Панков пообещал обязательно приехать в микрорайон, чтобы детально разобраться в проблемах людей.

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