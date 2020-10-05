Депутаты уделяют внимание развитию молодежного общественного движения в регионе

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Состоялось рабочее совещание комитета по спорту, туризму и делам молодежи, посвященное проработке законопроекта «О государственной поддержке студенческих отрядов в Саратовской области».

Присутствовали – заместитель Председателя облдумы Ольга Болякина, зампред комитета Юлия Литневская, замминистра молодежной политики и спорта области Ангелина Беловицкая, руководителя СРО МООО «Российские Студенческие Отряды» Георгий Болотов, сотрудники аппарата Думы.

Собравшиеся рассмотрели возможность финансирования мероприятий, проводимых студотрядами, а также возмещения расходов на дополнительное обучение бойцов и прохождение медосмотров для последующей работы. В ряде регионов такие меры приняты.

Разработка законопроекта обусловлена внесением изменений в ряд правовых актов федерального законодательства в части развития движения студенческих отрядов. Документ направлен на закрепление статуса студотрядов, как одного из кадровых ресурсов региона, он также призван способствовать профессиональной ориентации и социальной адаптации молодежи.

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