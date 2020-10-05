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Экономика

Саратовская область берет кредиты на 5,8 млрд рублей

За счет этих денег планируется рефинансировать другие кредиты
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Саратовская область берет кредиты для досрочного рефинансирования других займов.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве финансов региона, было подано 12 заявок на сумму свыше 5,8 млрд рублей. Они поступили от ПАО «Сбербанк».

Процентные ставки по результатам аукционов составили 5,25% годовых. Срок использования кредитов – 365 дней.

В Минфине отметили, что 12 аукционов на сумму 6 млрд рублей были признаны несостоявшимися. Причина — не поступило предложений от банков на срок 517 дней из-за нестабильной ситуации на фондовом рынке.

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