Названы мосты Саратова, где запланирован ремонт

В Саратове отремонтируют ряд путепроводов. Об этом 5 октября корреспонденту «КП-Саратов» сообщили чиновники на открытии Трофимовского моста.

Напомним, работы начались в декабре 2019 года. Элементы объекта было решено заменить полностью. На этой неделе начнется монтаж контактной сети для троллейбусов.

Присутствовавшие на церемонии чиновники также рассказали, что уже начато проектирование развязки в районе остановки «Стрелка» в Кировском районе. Уже определен подрядчик. В перспективе запланирован ремонт путепроводов на Буровой и перед Крымской.

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