В Ленинском районе на 12 часов отключат воду

В Ленинском районе Саратова завтра, 6 октября, отключат воду.

О работах по замене изношенных коммуникаций оповещает ООО «КВС».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе предприятия, холодной воды не будет с 08:00 до 20:00 в некоторых домах на 1, 2 и 3-м Московском проездах и Московском шоссе, 29, 29а, 31, 33

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