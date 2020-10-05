До 15 суток грозит за курение в самолете возвращавшемуся из Сочи саратовцу

Аэропорт «Гагарин». Фото пресс-службы Приволжского ЛУ МВД России на транспорте

Вчера вечером, 4 октября, транспортная полиция составила протокол на нарушителя в самолете.

- В дежурную часть в аэропорту «Гагарин» поступило сообщение от представителя авиакомпании, что 39-летний пассажир рейса Сочи - Саратов курил в туалете во время полета электронную сигареты, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Приволжского ЛУ МВД России на транспорте.

Нарушителя сопроводили в дежурную часть и там составили протокол. Ему грозит до 15 суток ареста.

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