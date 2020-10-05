В вагончике сторожа СНТ под Энгельсом сгорел человек

Сгоревший вагончик обнаружил один из дачников Фото: СУ СКР по Саратовской области

В поселке Приволжское Энгельсского района Саратовской области на пожаре погиб человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Сгорел вагончик сторожа в СНТ «Волга». Это обнаружил утром 5 октября владелец одного их участков. Дачник заглянул внутрь и увидел на полу обгоревшее тело.

По предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Следователи и судмедэксперт осмотрели место происшествия. Оказалось, что в вагончике не было газа и электричества.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии, а также личность погибшего.

Следователи устанавливают личность погибшего Фото: СУ СКР по Саратовской области

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