Умер завотделением хирургии Балашовской районной больницы Иван Бабенков

Вчера, 4 октября, скончался Заслуженный врач РФ, Почетный гражданин Балашовского района, заведующий хирургическом отделением ГУЗ СО «Балашовская районная больница» Иван Бабенков.

Иван Бабенков

Как сообщили в Инстаграме райбольницы, он ушел на 76-м году жизни.

- Иван Александрович внес огромный вклад в развитие хирургической службы Балашовского района. Весь свой трудовой путь он прошел в одном учреждении: от врача-интерна в 1975 году после окончания Саратовского мединститута до заведующего хирургическим отделением ГУЗ СО «Балашовская районная больница», — отметили коллеги.

О дате и времени панихиды пообещали сообщить дополнительно.

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