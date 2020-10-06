Саратовцев ждет облачный день с температурой до +18 градусов

В Саратовской области сегодня, 6 октября, ожидается погода с переменной облачностью.

- Существенных осадков не будет, утром прогнозируется туман 500–1000 метров, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Ветер подует с юга и юго-востока со скоростью 3–8 м/с.

Температура днем поднимется до +13…+18 градусов.

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