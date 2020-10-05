Издательство СГЮА стало многократным лауреатом «Волжской волны»

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С 1 по 4 октября 2020 года Приволжская книжная палата при поддержке правительства Саратовской области провела в Саратове VI Международную книжную ярмарку-фестиваль «Волжская волна – 2020».

Издательство Саратовской государственной юридической академии получило дипломы победителя сразу в шести номинациях: I место и II место в номинациях «Лучшее научное издание» и «Лучшее учебное издание», II место в номинациях «Лучшая книга на историческую тематику» и «Лучшее полиграфическое исполнение издания», а также III место в номинациях «Лучшее краеведческое издание» и «Лучшее художественное оформление издания».

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В рамках книжной ярмарки также состоялась традиционная церемония награждения победителей областного конкурса «Лучшие книги 2019 года», организатором которого является министерство информации и печати Саратовской области.

Издательство СГЮА награждено дипломом II степени в номинации «Лучшая книга в области художественной литературы и публицистики» и дипломами III степени в номинациях «Лучший дизайн и оформление издания» и «Лучшая книга по истории Отечества и краеведению».

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