В суд Нижнего Новгорода поступили материалы по делу Михаила Туватина

Михаил Туватин

В Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде поступили материалы по делу Михаила Туватина.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе суда, документы пришли сегодня, 5 октября, но еще не взяты в работу. В общей сложности, это 13 томов дела.

Напомним, Михаила Туватина признали виновным в убийстве и сексуальном насилии над девятилетней Лизой Киселевой в октябре 2019 года. Саратовский областной суд 24 августа приговорил 35-летнего мужчину к пожизненному лишению свободы, но приговор был обжалован.

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