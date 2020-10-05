По инвестпрограмме ООО «КВС» введена в эксплуатацию новая канализационная насосная станция

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В ходе реализации инвестиционной программы ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» проводит поэтапное обновление и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения. С целью повышения качества и надежности водоотведения в Саратове компания выполнила строительство канализационной насосной станции в поселке Зональный.

Активное градостроительство в Усть-Курдюмском направлении города предъявляет новые требования к состоянию и производительности коммуникаций. Застройка новых микрорайонов приводит к значительному увеличению числа потребителей коммунальных ресурсов, в связи с чем было принято решение о возведении новой КНС, способной в полном объеме принять дополнительный приток сточных вод как от имеющихся абонентов, так и от вновь застраиваемых районов. К новым коммуникациям уже переключены канализационные сети микрорайона «Иволгино». Это позволит оптимизировать режим работы системы водоотведения в данном поселке.

Новая канализационная насосная станция полностью заменяет КНС «Лента», которая на сегодняшний день работала на пределе своих возможностей, принимая постоянно-растущий объем стоков. За счет современного энергоэффективного оборудования КНС «Зональная» способна принимать стоки в среднем более чем на 320 кубометров/ч, а в часы максимального водоотведения общий объем перекачиваемых стоков может составить до 720 м3/ч. Для станции закуплено необходимое оснащение: укомплектованный шкаф управления с оборудованием, три емкости, насосные агрегаты, измельчительные устройства и прочее.

Данное оборудование позволяет обеспечить гарантированное водоотведение существующих строящихся микрорайонов за счет интеграции системы управления КНС с существующей системой телеметрии предприятия. Диспетчерская служба компании теперь имеет возможность осуществлять контроль и управление объектом дистанционно.

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Реализация инвестиционного проекта позволяет не только повысить качество водоотведения потребителей, но и улучшить экологическую обстановку Саратова.

Напомним, что в 2020 году ООО «КВС» планируется выполнение инвестиционной программы в объеме 1,5 млрд рублей. На сегодняшний день уже заключены контракты на общую сумму в 1,35 млрд рублей.

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