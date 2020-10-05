«Красотка в ударе», «Ассистентка», «Ундина» и другие цифровые премьеры октября в Wink

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Дебютная комедия Яны Гладких «Красотка в ударе», драма о «феномене» Харви Вайнштейна «Ассистентка», романтическая сказка «Ундина» и другие эксклюзивные цифровые премьеры ждут зрителей видеосервиса Wink в октябре.

«Красотка в ударе» — дебютная комедия российского режиссера Яны Гладких с жизненным сюжетом и отличным актерским составом. В фильме сыграли Юлия Александрова, Андрей Бурковский, Лариса Кокоева, Григорий Калинин и другие. Главная героиня фильма Юлия — неуверенная в себе девушка, которая никогда не считала себя красавицей. Она живет самой заурядной жизнью, пока однажды не просыпается красоткой. Но не в буквальном смысле — внешне девушка почти не меняется. После удара головой Юля сначала не узнает себя в зеркале, а потом решает, что она настоящая красавица. Кинокартина доступна только в Wink и онлайн-кинотеатре ivi.

«Ассистентка» — это женский взгляд на «феномен» Харви Вайнштейна австралийского режиссера Китти Грин. В центре сюжета — Джейн с мечтой о карьере продюсера. Она устраивается на работу помощницей владельца преуспевающей кинокомпании. Однако вместо радужных перспектив ее ждет мучительная офисная рутина, плохо скрываемая враждебность коллег и упреки шефа, бьющие по самолюбию. Джейн закрывает глаза на все, что творится за закрытыми дверями кабинета начальника. Ей приходится быть как все, но лишь до поры до времени.

- Я разговаривала со многими женщинами, собирала истории. Со временем сценарий стал превращаться из сотен рассказов в одно целое — в мир глазами одной женщины. Сейчас я бы определила эту картину как художественный фильм, разработанный документальным методом, — рассказывает режиссер Китти Крин.

«Ундина» — история о всепоглощающей любви по мотивам мифа о русалочке. Красавица Ундина знает все об архитектуре Восточного и Западного Берлина, ее рассказами заслушиваются посетители выставки, они пленяют и сердце мечтателя Кристофа. Знакомство молодых людей мистическим образом сближает их. Но у Ундины есть тайна из прошлого — роковой роман с Йоханнесом, человеком, который ее предал.

За лучшую женскую роль актриса Паула Бир, сыгравшая Ундину, получила награду «Серебряного медведя» 70-го Берлинского кинофестиваля.

«Магия зверя» — захватывающий триллер, сюжет которого разворачивается в окрестностях альпийской деревушки во время снежной бури, — здесь исчезает богатая парижанка Эвелин Дюка. К этому таинственному происшествию неожиданным образом оказываются причастны несколько человек: фермер и его жена, страдающая от неразделенной любви юная официантка, местный изгой и мошенник-африканец, никогда не покидавший пределы своей родины и заключивший пугающий союз с духами зла.

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (50 000 позиций).

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