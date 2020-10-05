В Саратове прошел ЭКОквест

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В эти выходные в любимом месте отдыха саратовцев, у пруда Ударник, прошла экологическая игра ЭКОквест. Более 30 человек собрались, чтобы очистить территорию у водоема от мусора.

По условиям ЭКОквеста и в целях соблюдения социальной дистанции, территория была поделена на зоны. Каждой команде дали 40 минут на сбор отходов. При подведении итогов оценивалось не только количество собранного мусора, но и качество его сортировки - баллы начислялись за раздельный сбор отходов, за найденный артефакт, а также за правильные ответы в викторине.

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Экологическую инициативу поддержали не только неравнодушные жители областного центра, но и общероссийская молодежная общественная организация «МИР», общественная молодежная татарская организация «Сарытау», телепроект «Мне нравится!». К квесту также присоединились гости из соседнего региона — «Ротаракт клуб Тольятти», которые в это время находились в Саратове с проектом «БлагоМобиль».

В результате участники экоигры собрали почти тонну отходов, в которой в основном были стеклянные и пластиковые бутылки. Для конкурса необычных находок «Артефакт» ребята нашли настенное зеркало, автомобильный коврик и пластиковые промостойки одной из компаний сотовой связи.

Организаторами акции стал саратовский филиал компании «Управление отходами», Ресурсный центр добровольчества и проект ECOfriends.

- К сожалению, в этом году мы не смогли провести фестиваль ЭКОкультуры и придумали новый формат — ЭКОквест. Нашей задачей было сделать из обычного субботника интересное мероприятие и при этом строго соблюсти все ограничительные меры. За несколько часов соревнований команды собрали 79 мешков отходов, но это далеко не весь мусор, который скопился на берегах пруда, — рассказала руководитель экопроектов филиала «Управление отходов» Эльмира Тугушева.

- По моим ощущениям, подобные мероприятия пропитаны идейностью, альтруизмом, неподдельной мотивацией. Это максимально полезные поступки и действия для планеты и человека. В таком проекте человек может проявить всё лучшее, что в нем есть. Как написал Жак Фреско: «Всё лучшее, что не купишь за деньги», — так оценил акцию и свое участие в ней экоактивист и организатор игр «Квиз плиз!» Евгений Гоман.

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Победители ЭКОквеста уже объявлены в аккаунтах Регионального оператора АО «Управление отходами» https://vk.com/regoperator и @regoperator.