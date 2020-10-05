Девять школ Саратовской области ушли на дистанционное обучение

В Саратовской области на дистанционное обучение полностью переведены девять школ.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования области, на онлайн-режим отправлены 2 126 детей и 200 педагогов.

Полностью дистанционно работают школы: в селе Покровка Вольского района, селах Логиновка и Интернациональное Краснокутского района, а также два учреждение в Красном Куте, селах Федоровка и Борисоглебовка Федоровского района, селе Колено Екатериновского района и в Питерке. Там заболели восемь педагогов и один школьник.

Школа села Студеновка Турковского района выведена из карантина.

Кроме того, на дистанционное обучение ушли 83 класса в 38 школах – это 1 432 ученика. Коронавирус подтвержден у 39 детей и 16 учителей. Все очаги – домашние.

Отменен карантин в классах пяти школ – Вольска, Балашова, ЗАТО Светлый, села Тепловка Новобурасского района и гимназии №2 Саратова.

Продолжается карантин для 17 групп (350 студентов) Краснокутского политехнического лицея. Также на домашнее обучение переведены 22 учащихся одной группы Саратовского техникума электроники и машиностроения, там заболел один студент.

Закрыты также один детский сад (поселок Сенная Вольского района) и 13 групп в 12 садиках – Балашовского, Энгельсского, Ивантеевского районов и Саратова.

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