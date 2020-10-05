ООО «КВС» предлагает потребителям рассрочку в погашении долгов

Обеспечение бесперебойной подачи холодной воды невозможно без выполнения своевременных профилактических и ремонтных работ на водопроводных коммуникациях. Снижение количества аварийных ситуаций на водопроводных сетях возможно лишь при своевременной замене наиболее изношенных участков трубопроводов. В настоящее время эта работа активно проводится специалистами ООО «Концессии водоснабжения — Саратов».

Обязательным условием выполнения указанных мероприятий является своевременная оплата услуг. В отношении потребителей, не исполняющих денежные обязательства, и имеющих задолженность за два и более периодов, специалисты ООО «КВС» применяют целый комплекс предусмотренных законом мер, позволяющих добиться оплаты услуг компании.

ООО «КВС» ведет постоянную работу по снижению дебиторской задолженности потребителей. Основной мерой воздействия на неплательщиков является взыскание задолженности в судебном порядке. По состоянию на начало октября сумма дебиторской задолженности по физическим лицам составила 300 млн рублей.

ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» напоминает своим абонентам о том, что все издержки, а эта цифра составляет более 1,5 тыс. рублей на оплату госпошлины, исполнительский сбор, услуги представителя и другие судебные расходы, в установленном законом порядке ложатся на плечи неплательщика. Также предприятие передает исполнительные документы в банки, что влечет за собой списание денежных средств с банковских карт, пенсионных выплат и накопительных вкладов граждан. Дополнительно при принудительном взыскании служба судебных приставов накладывает запрет на совершение имущественных сделок, производит арест транспортных средств и накладывает запрет на выезд должника заграницу.

В случае, если потребителю не удается погасить весь долг разом, организация предлагает абонентам досудебное урегулирование спора. Для этого необходимо при наличии задолженности обратиться в Центр по работе с абонентами по ул. Советская, 10 с заявлением о предоставлении рассрочки по оплате и приложить график погашения задолженности.

Информируем, что с 1 января 2021 года ООО «КВС» возобновит начисление пени. Таким образом должники снова будут видеть в платежном документе не только долг, но и пени.

Стоит отметить, что по состоянию на 1 октября предприятие на конкурсной основе заключило три контракта по взысканию задолженности с граждан-неплательщиков на сумму более 136 млн. руб. с 20 000 лицевых счетов. Также в этом месяце планируется подписать новый договор на оказание услуг по взысканию задолженности с 10 000 лицевых счетов на сумму более 30 млн. рублей.

Получить актуальную информацию о задолженности потребители могут в ООО «КВС» в отделе по работе с текущей дебиторской задолженностью по тел. (8452) 32-00-00.

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