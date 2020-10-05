В Коминтерне сгорели надворные постройки на 800 кв. м

В Энгельсском районе Саратовской области вчера ночью, 4 октября, случился крупный пожар.
- Сигнал о возгорании деревянных надворных построек в поселке Коминтерн поступил в 04:53. На место выдвинули три машины и 12 человек, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
Площадь пожара составила 800 кв. м.
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