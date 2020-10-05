Заболеваемость коронавирусом в Саратовской области растет из-за нежелания людей носить маски

Сегодня, 5 октября, на брифинге в Минздраве рассказали, почему заболеваемость коронавирусом в Саратовской области растет.

- Растет также цифра заболеваемости ОРВИ. У коронавируса те же пути распространения. Мы много раз призывали население к соблюдению мер профилактики. Рост связываем в том числе с тем, что граждане не носят маски, не соблюдают дистанцию, особенно в транспорте, — рассказала замруководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева и призвала граждан носить маски.

Замминистра здравоохранения области Денис Грайфер рассказал, что в среднем ежедневно госпитализируют до 200 человек, столько же должно быть выписано, но это не всегда удается. По его словам, после обеда появляются свободные койки, а к вечеру заканчиваются.

Надежда Матвеева ответила на вопрос, почему не закрываются школы, несмотря на подъем заболеваемости. По ее словам, рост ОРВИ и коронавирусом среди детей не так выражен. В классах, где выявляются заболевшие, действуют положения по профилактике гриппа. Также обязаны закрыть школы, если там более 20% учеников заболели ОРВИ.

Матвеева отметила, что кинотеатры и рестораны пока закрывать не собираются, но все зависит от эпидситуации, «чтобы изменить в лучшую сторону, надо соблюдать меры профилактики».

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