В Саратове замдиректора научного учреждения заподозрили в хищении премий подчиненных

В Волжском районе Саратова возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего заместителя директора федерального бюджетного научного учреждения.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в настоящий момент выявлено три эпизода.

По версии следствия, работник учреждения решил присвоить премии своих подчиненных. Он сообщил, что те должны отдать ему полученные деньги, якобы по распоряжению руководства. В итоге он заполучил от трех человек более 1,2 млн рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ региона. Решается вопрос о мере пресечения.

По информации нашего издания, речь идет об ФГБНУ РосНИИСК «Россорго». Ранее по подозрению в получении взяток также был задержан бывший директор учреждения.

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