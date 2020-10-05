Нехватка сотрудников скорой помощи в Саратове: к работе привлекают студентов

В Саратовской области остро ощущается нехватка сотрудников скорой помощи.
Сегодня, 5 октября, на брифинге в Минздраве замминистра здравоохранения Денис Грайфер заявил, что для работы привлекают студентов старших курсов СГМУ, специалистов других медучреждений.
- Количество вызовов выросло более чем в семь раз. Если не едет «скорая», можно звонить на горячую линию, — отметил Грайфер.
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