Нехватка сотрудников скорой помощи в Саратове: к работе привлекают студентов

В Саратовской области остро ощущается нехватка сотрудников скорой помощи.

Сегодня, 5 октября, на брифинге в Минздраве замминистра здравоохранения Денис Грайфер заявил, что для работы привлекают студентов старших курсов СГМУ, специалистов других медучреждений.

- Количество вызовов выросло более чем в семь раз. Если не едет «скорая», можно звонить на горячую линию, — отметил Грайфер.

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