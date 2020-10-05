В Саратове открывается «ковидный» госпиталь на 300 коек

Сегодня, 5 октября, на брифинге в Минздраве Саратовской области рассказали, что коронавирусом преимущественно болеют представительницы слабого пола.

- Процент зараженных женщин — 61, — сообщил замминистра здравоохранения Денис Грайфер.

Показатель заболеваемости в Саратовской области составляет 676,6 на 100 тыс. населения, 826,6 — по РФ.

В стационарах с пневмонией лежат 2 524 человека, 222 пациента на кислороде, 133 — на ИВЛ.

Также Грайфер доложил, что с сегодняшнего дня запланировано открытие «ковидного» госпиталя на 300 коек. Он будет располагаться на базе клиники СГМУ. Всего сейчас в 16 коронавирусных больницах 2 211 коек, из них свободны только около 500 — это 17%.

Однако, по словам замминистра, коек должно быть не менее 20%, поэтому специалисты ежедневно отслеживают количество госпитализаций и рассчитывают коечный фонд.

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