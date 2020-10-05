Две женщины угнали автомобиль собутыльника из Саратовской области

Две женщины угнали «семерку» Фото: ГУ МВД по Саратовской области

В Воскресенском районе полиция раскрыла угон.

- По словам 36-летнего владельца ВАЗ-2107 из села Андреевка, проснувшись, он не нашел машину и вызвал правоохранителей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Прибывшие стражи порядка установили, что к угону могут быть причастны собутыльницы автовладельца. Накануне компания устроила небольшое застолье. Когда хозяин ВАЗа уснул, гости взяли ключи и уехали кататься.

Полиция задержала 25 и 30-летнюю женщин, а машину в исправном состоянии нашли в селе Сухой Карабулак.

Дамам выписали подписку о невыезде и возбудили в отношении них дело за угон.

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