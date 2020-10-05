Бадминтонист из Саратова стал семикратным чемпионом России

Бадминтонист из Саратова Владимир Мальков стал лучшим в мужском одиночном разряде на личном чемпионате России.

- Соревнования проходили с 30 сентября по 4 октября в Гатчине Ленинградской области, в них приняли участие 180 спортсменов из 17 регионов страны, — сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве молодежной политики и спорта.

Саратовскую область на турнире представляли пять человек, но победу одержал Мальков. Он стал семикратным чемпионом России.

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