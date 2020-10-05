Под Саратовом комбайнер вместе с урожаем нашел человеческие останки

В Марксовском районе Саратовской области нашли человеческие останки.

- По данным следствия, вечером 4 октября комбайнер, убирал урожай на одном из полей на удалении около 15 км от села Вознесенка нашел на открытом участке местности останки и позвонил работодателю. Тот вызвал полицейских, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по области.

Следователи осмотрели место происшествия, останки и элементы одежды и организовали доследственную проверку. Предполагается, что человек скончался не менее месяца назад.

Устанавливается личность погибшего, его пол, назначена судмедэкспертиза, чтобы выяснить причину смерти. Потом данные будут пробивать по базе пропавших без вести.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.