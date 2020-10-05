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В Балакове бизнесмен самостоятельно снес свой павильон

Он не стал дожидаться принудительных мер
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Бизнесмен из Балакова самостоятельно снес торговый павильон. Фото УФССП по Саратовской области

Бизнесмен из Балакова самостоятельно снес торговый павильон. Фото УФССП по Саратовской области

В Балакове бизнесмен снес свой павильон.

- На исполнении в районном отделе судебных приставов находилось исполнительное производство. ИП разместил на муниципальной земле торговый объект площадью 15 кв. м. Суд обязал его освободить место, но он не согласился с решением, обратился в инстанции, однако все оставили без изменений, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФССП по Саратовской области.

Тогда мужчина не стал дожидаться принудительных мер и сам снес постройку, освободил муниципальную землю.

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