В Балакове бизнесмен самостоятельно снес свой павильон

Бизнесмен из Балакова самостоятельно снес торговый павильон. Фото УФССП по Саратовской области

В Балакове бизнесмен снес свой павильон.

- На исполнении в районном отделе судебных приставов находилось исполнительное производство. ИП разместил на муниципальной земле торговый объект площадью 15 кв. м. Суд обязал его освободить место, но он не согласился с решением, обратился в инстанции, однако все оставили без изменений, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФССП по Саратовской области.

Тогда мужчина не стал дожидаться принудительных мер и сам снес постройку, освободил муниципальную землю.

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