Спортсменка из Саратова выиграла чемпионат России по дуатлону

Спортсменка из Саратова Александра Разаренова стала чемпионкой мира по дуатлону.

- Участница двух Олимпийских игр, мастер спорта России международного класса участвовала в соревнованиях, которые проходили со 2 по 4 октября в Казани. Кроме нее, за победу боролись представители 20 регионов страны. Разаренова заняла первое место в личной гонке и в командной в составе сборной Санкт-Петербурга, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области.

Также бронзовым призером среди молодежи стал еще один представитель нашего региона Илья Кривец. Сборная области завоевала третье место первенства в категории юниоры u-19.

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