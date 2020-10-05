Михаил Исаев объяснил ситуацию с «пьяной плиткой» на площади Кирова

Глава Саратова Михаил Исаев прокомментировал ситуацию с «пьяной плиткой» на площади Кирова.

Напомним, председатель Государственной думы России Вячеслав Володин во время визита в Саратов остался неприятно удивлен качеством работ. Он обратил на это внимание Михаила Исаева.

- Плитка, которая была уложена на примыкании площади Кирова и аллеи братьев Никитиных, на прошлой неделе на одном из участков не была закреплена по причине производства работ по демонтажу рекламной конструкции. Как и докладывал спикеру Госдумы Вячеславу Викторовичу Володину, который посещал данную территорию во время рабочей поездки, к утру 5 октября данные недочеты устранены, — написал в своем аккаунте в Instagram глава Саратова Михаил Исаев.

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