АУЕшника из Саратовской области арестовали за фото в соцсетях

В Саратовской области последователя движения «АУЕ» арестовали за фото в соцсетях.

- Сотрудники ЦПЭ ГУ МВД России по Саратовской области нашли в аккаунте мужчины снимки с изображением атрибутики запрещенного и, согласно решению Верховного суда Российской Федерации, признанного экстремистским движения «АУЕ», — сообщили «КП-Саратов» в главке.

Аркадакский отдел полиции составил на нарушителя протокол и отправил под арест на трое суток.

С момента вступления в законную силу решения Верховного суда о признании международного движения «АУЕ» экстремистским, судебный приговор с обвинительным вердиктом, вынесенный жителю Аркадакского района Саратовской области по материалам проверки, проведенной сотрудниками полиции, является отправной точкой в общероссийской судебной практике рассмотрения материалов, связанных с деятельностью указанного ранее экстремистского движения.

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