В Балакове насильник затащил девушку к себе в квартиру и надругался

В Балакове Саратовской области арестован 35-летний мужчина, обвиненный в нападении на девушку.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее мужчина уже был судим за аналогичные преступления.

Следствие считает, что днем 29 сентября он с приятелем шел по улице в Балакове. По пути они встретили 22-летнюю девушку, продавца в местном магазине. Так как они ранее пересекались по работе, то между ними завязался разговор.

Мужчины и девушка присели на лавочку возле дома по улице Комарова, где жил злоумышленник. Когда его приятель отлучился, он предложил спутнице зайти к нему в гости. Она отказалась, тогда он силой затащил ее в подъезд и квартиру, запер и совершил насильственные действия сексуального характера.

Потерпевшую спас второй мужчина. Он вернулся и, не застав знакомых на лавочке, поднялся к приятелю. Из квартиры доносились звуки борьбы и крики, поэтому он вызвал полицию.

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