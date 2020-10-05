Росгвардейцы в Саратове спасли пенсионера с сердечным приступом

Фото Росгвардии

В Саратове росгвардейцы спасли пенсионера, лежащего на улице с сердечным приступом.

- Утром 4 октября во время патруля Фрунзенского района сержант Александр Глухов и младший сержант Виталий Кочегаров увидели на аллее по улице Рахова пожилого человека без сознания, вызвали «скорую и стали оказывать доврачебную помощь, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Управления Росгвардии по Саратовской области.

Прибывшие медики установили, что у 83-летнего гражданина случился сердечный приступ. Помощь росгвардейцев была своевременной и способствовала предотвращению тяжких последствий.

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