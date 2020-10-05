В Саратове УФСБ выявило мошенничество в СПГЭС

В Саратове сотрудники УФСБ выявили мошенничество в ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (СПГЭС).

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, под подозрение попали должностные лица из числа руководителей компании.

Оперативники установили, что те ввели в заблуждение чиновников администрации Саратова. В итоге ЗАО «СПГЭС» смогло купить недвижимость в городе общей площадью более двух тыс. кв. м.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Сейчас устанавливаются все причастные к преступлению лица.

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