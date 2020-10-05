Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Заразившийся коронавирусом саратовский губернатор остается на самоизоляции

Валерий Радаев до сих пор на больничном
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев до сих пор находится на больничном.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он соблюдает рекомендации врачей и находится дома.

Напомним, у Валерия Радаева подтвердился коронавирус. О заболевании стало известно 19 сентября, то есть прошло уже две недели.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.