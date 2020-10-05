Заразившийся коронавирусом саратовский губернатор остается на самоизоляции

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев до сих пор находится на больничном.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он соблюдает рекомендации врачей и находится дома.

Напомним, у Валерия Радаева подтвердился коронавирус. О заболевании стало известно 19 сентября, то есть прошло уже две недели.

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